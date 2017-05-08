В Одессе задержали мужчину за коммунистический флаг на машине

В воскресенье, 7 мая, в Одессе патрульные полицейские задержали мужчину, у которого на автомобиле иностранной регистрации был флаг с коммунистической символикой. Об этом сообщают в управлении Национальной полиции в Одесской области.

В полиции отмечают, что 29-летний задержанный нарушил запрет на публичное использование коммунистической символики - на флаге была красная звезда, а также серп и молот и надпись "Отечественная война".

Открыто уголовное дело по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается ответственность за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Задержанному может грозить ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.