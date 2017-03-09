В оккупированном Крыму с лета начнут штрафовать за украинские водительские права

В оккупированном Крыму автовладельцы, которые работают по найму и используют водительские удостоверения украинского образца, должны обменять свои водительские права на российские до 1 июня, в ином случае водителей начнут штрафовать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко.

"Для тех водителей, которые работают по найму, с 1 июня наступает жесткая ответственность. За непоменянное удостоверение иностранного образца будут большие штрафы. Причем санкции будут касаться тех организаций, которые предоставляют работу таким водителям", – рассказал Борисенко.

Замена прав проводится бесплатно и без сдачи экзаменов.

"Мы производим замену водительских удостоверений без экзаменов и без оплаты. Как оно будет дальше, я не могу вам сказать", – заявил Борисенко.