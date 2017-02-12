 

В Питере протестуют против передачи Исаакиевского собора

12 февраля 2017 г. 15:35
Источник: Корреспондент
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Около полутора тысяч человек протестуют в Санкт-Петербурге против передачи Исаакиевского собора в собстенность Русской православной церкви, сообщает Фонтанка.

Протестующие требуют отставки губернатора города Георгия Полтавченко и скандируют "Музей, музей, Петербург, Петербург!". Они также водили хоровод.

Утром 12 февраля вокруг Исаакиевского собора провели крестный ход. В нем участвовали от пятисот (оценка Фонтанки) до шести тысяч (оценка епархии) человек. 

До акции у собора в сквере у Исаакия состоялся небольшой митинг, на котором выступили городские депутаты, которые призвали провести референдум о передаче храма.

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