В Питере протестуют против передачи Исаакиевского собора

Около полутора тысяч человек протестуют в Санкт-Петербурге против передачи Исаакиевского собора в собстенность Русской православной церкви, сообщает Фонтанка.

Протестующие требуют отставки губернатора города Георгия Полтавченко и скандируют "Музей, музей, Петербург, Петербург!". Они также водили хоровод.

Утром 12 февраля вокруг Исаакиевского собора провели крестный ход. В нем участвовали от пятисот (оценка Фонтанки) до шести тысяч (оценка епархии) человек.

До акции у собора в сквере у Исаакия состоялся небольшой митинг, на котором выступили городские депутаты, которые призвали провести референдум о передаче храма.