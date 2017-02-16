В полиции не подтвердили отравление детей угарным газом

Согласно справке детского отделения, в котором находились под наблюдением 5 и 6-летние мальчики, а также их 9-летняя сестра, предварительный диагноз, а именно отравление угарным газом, не нашел своего подтверждения.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, дети уже отпущены домой.

Сотрудниками ювенальной превенции проведена профилактическая беседа с родителями о недопущении подобных случаев в дальнейшем.

Как сообщал АТН, 15 февраля около 2:00 ночи в отдел полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что в приемное отделение были доставлены трое детей из села Шебелинка с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.