В полиции открыли производство по факту хищений средств, выделенных на реконструкцию зоопарка

Харьковские правоохранители подозревают должностных лиц КП «Харьковский зоологический парк», которые действовали в сговоре с представителями ООО «Призма Электрик» в завладении бюджетными средствами в крупных размерах.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, об этом говорится в постановлений Киевского районного суда с апреля 2017 года.

19 октября 2016 по результатам проведения конкурсных торгов, между КУ «Харьковский зоологический парк» и ООО «Призма Электрик» заключили договор подряда на реконструкции сетей электроснабжения и освещения в зоопарке.

По мнению правоохранителей, при проведении конкурсных торгов имели место нарушения прозрачности и беспристрастности процедуры конкурсных торгов, что привело к потере бюджетных средств.

Как писал «Харьковский антикоррупционный центр», ООО «Призма Электрик» получила подряд 90,58 млн.грн. на реконструкцию сетей электроснабжения и освещения КО «Харьковский зоопарк». Собственниками ООО «Призма Электрик» является Егор Ковалевский (руководитель и подписант) и Алексей Прийдак. Егор Ковалевский в 2015 году баллотировался в Харьковский облсовет от волонтерской партии Украины.