В полиции переквалифицировали ночную стрельбу на Алексеевке

Вооруженный конфликт на Алексеевке, в результате которого был тяжело ранен мужчина, расследуют сразу по двум статьям.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

По их информации, инцидент расследуется по ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент, следственные действия продолжаются.

Как сообщал АТН, накануне вечером на проспекте Победы произошел вооруженный конфликт между людьми в камуфляже. Как стало известно, одними из участников конфликта оказались активисты ГО Схидный корпус. В результате потасовки был ранен один человек. На данный момент, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали 11 участников конфликта.