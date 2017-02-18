 

В полиции уточнили количество задержанных участников потасовки на Алексеевке

18 февраля 2017 г. 16:35
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Харьковские правоохранители задержали 11 участников ночного вооруженного конфликта на Алексеевке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Ранее в ведомстве сообщали о 9 задержанных. Однако, были ли еще двое задержаны позже, или всех участников задержали сразу, в ведомстве пока не уточняют.

Как сообщал АТН, накануне вечером на проспекте Победы произошел  вооруженный конфликт между людьми в камуфляже. Как стало известно, одними из участников конфликта оказались активисты ГО Схидный корпус. В результате потасовки был ранен один  человек. На данный момент, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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