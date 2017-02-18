В полиции уточнили количество задержанных участников потасовки на Алексеевке

Харьковские правоохранители задержали 11 участников ночного вооруженного конфликта на Алексеевке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Ранее в ведомстве сообщали о 9 задержанных. Однако, были ли еще двое задержаны позже, или всех участников задержали сразу, в ведомстве пока не уточняют.

Как сообщал АТН, накануне вечером на проспекте Победы произошел вооруженный конфликт между людьми в камуфляже. Как стало известно, одними из участников конфликта оказались активисты ГО Схидный корпус. В результате потасовки был ранен один человек. На данный момент, он находится в больнице в тяжелом состоянии.