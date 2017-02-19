В Польше рассмотрят изменения в процедуре трудоустройства украинцев

Министерство труда, семьи и социальной политики Польши предлагает обновить закон О содействия трудоустройству, которым предусматривается существенное изменение процедуры трудоустройства украинцев.

Об этом в интервью газете Наш выбор рассказала эксперт по вопросам легализации пребывания, председатель Фонда развития Вне границ Ксения Наранович.

В Польше уже более 10 лет функционирует система заявлений (декларация работодателя, что он хочет взять иностранца на работу, заверенная в местном управлении труда –ред.), которая позволяет гражданам нескольких стран работать до 6 месяцев без оформления разрешения на работу. Такая система действует для граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, РФ и Украины.

Изменения, которые предлагается внести в закон О содействии трудоустройству, касаются системы заявлений.

Как объясняет Ксения Наранович, вопрос заявлений теперь будет регламентироваться законом, а не приказом. Практика заявлений, которая изначально планировалась как временная, станет постоянной.

"В проекте закона ограничивается круг юридических лиц, которые в принципе могут оформлять разрешения на работу, разрешения на сезонную работу (новый тип разрешения, который вводится согласно евросоюзной директивой — ред.) и заявления", - рассказывает эксперт.

В частности, теперь будет иметь значение, имел ли работодатель проблемы с Заведением социального страхования.

Кроме того, заявления станут платными – 30 злотых (около 7 евро).

Также, согласно предлагаемым изменениям, в случае изменения данных работодателя — названия, формы юридического лица — разрешение на работу не надо будет менять.

"Это, безусловно, облегчение и для польских работодателей, и для иностранных работников. Так что, можно сказать, в некоторых моментах проект закона вносит больше ясности. Зато другие изменения беспокоят." - отмечает Ксения Наранович.

В частности, у работодателей появится больше бюрократических обязанностей, что по мнению эксперта, увеличит риск трудоустройства мигрантов "по-черному".

Ранее сообщалось, что депутат Сейма Польши от партии Гражданская платформа Марцин Свенцицкий обратился к польскому правительству с требованием объяснить, откуда в Польше появились "сотни тысяч" беженцев из Украины.