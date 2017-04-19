 

В Полтаве возобновили отопительный сезон

19 апреля 2017 г. 16:56
Источник: 112.ua
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В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха в течение трех суток ниже 8˚С в Полтаве возобновили подачу теплоснабжения.

Соответствующий приказ сегодня, 19 апреля, подписал полтавский городской голова Александр Мамай, сообщает официальный сайт Полтавского городского совета.

Напомним, накануне в связи с непогодой отопительный сезон возобновили в Ивано-Франковске, Кременчуге, Львове. В то же время, в Киевской городской государственной администрации и Харьковском городском совете отметили, что не собираются возобновлять теплоснабжение. К слову, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев мотивировал такое решение тем, что "уже в конце недели снова потеплеет, а восстановление подачи отопления является сложным технологическим процессом".

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