В Полтаве возобновили отопительный сезон

В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха в течение трех суток ниже 8˚С в Полтаве возобновили подачу теплоснабжения.

Соответствующий приказ сегодня, 19 апреля, подписал полтавский городской голова Александр Мамай, сообщает официальный сайт Полтавского городского совета.

Напомним, накануне в связи с непогодой отопительный сезон возобновили в Ивано-Франковске, Кременчуге, Львове. В то же время, в Киевской городской государственной администрации и Харьковском городском совете отметили, что не собираются возобновлять теплоснабжение. К слову, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев мотивировал такое решение тем, что "уже в конце недели снова потеплеет, а восстановление подачи отопления является сложным технологическим процессом".