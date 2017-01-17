 

В полуфинал нацотбора на "Евровидение" прошли 24 участника

17 января 2017 г. 13:36
Источник: Левый берег
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В полуфинал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2017" прошли 24 участника.

Их список обнародован на сайте телеканала СТБ, который является со-организатором отбора:

    Арсен Мирзоян
    Мила Нитич
    Виталий Козловский
    AGHIAZMA
    Сальто Назад
    Green Grey
    ROZHDEN
    Vivienne Mort
    Пающие трусы
    Анастасия Прудиус
    TAYANNA
    DETACH
    O.Torvald
    ILLARIA
    KADNAY
    Рома Веремейчик и группа LUMIERE
    MamaRika
    Laliko
    MELOVIN
    LETAY
    Panivalkova
    С.К.А.Й.
    Monochromea
    KUZNETSOV (победитель онлайн-голосования  на сайте СТБ)

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.

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