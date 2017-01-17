В полуфинал нацотбора на "Евровидение" прошли 24 участника

В полуфинал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2017" прошли 24 участника.

Их список обнародован на сайте телеканала СТБ, который является со-организатором отбора:

Арсен Мирзоян

Мила Нитич

Виталий Козловский

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Пающие трусы

Анастасия Прудиус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик и группа LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

С.К.А.Й.

Monochromea

KUZNETSOV (победитель онлайн-голосования на сайте СТБ)

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.