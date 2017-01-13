 

В помощи харьковских полицейских нуждаются даже пьяницы

13 января 2017 г. 15:26
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Во время обхода территории две участковых офицеров заметили на ул.Немышлянской мужчин, которые распивали алкоголь. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Когда правоохранители сообщили неизвестным, что они нарушают правопорядок, те вызвали наряд полиции. Потом схватили одного из полицейских за запястья и стали угрожать.

Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции. На обоих мужчин были составлены протоколы по ч.1 ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей следователем открыто уголовное производство.
Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2-х лет.

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