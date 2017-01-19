 

В районе падения Ту-154 нашли американский бомбардировщик

19 января 2017 г. 15:51
Источник: Корреспондент.net
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На дне Черного моря рядом с Сочи спасатели нашли  американский бомбардировщик семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston. Находку обнаружили во время поисков обломков самолета Ту-154, который упал 25 декабря.

"На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа", - рассказал собеседник агентства Интерфакс.

Согласно предварительным данным, боевая машина состояла на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка и упала в море при взлете с аэродрома Адлера в ноябре 1942 года. Данные самолеты поставлялись Советскому Союзу по программе ленд-лиза.

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