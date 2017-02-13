 

В разгар застолья: на Харьковщине парень убил товарища

13 февраля 2017 г. 11:23
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В Изюмский ОП поступила информация от женщины о том, что в доме ее соседа открыта входная дверь. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

На место выехала СОГ. В одной из комнат на полу было найдено тело 58-летнего хозяина дома.
Правоохранители задержали подозреваемого – 17-летнего местного жителя. Оказалось, что парень был ранее судим.

Установлено, что злоумышленник пришел к пострадавшему и они стали распивать алкоголь. После этого завязалась ссора. Гость схватил топор и стал бить им хозяина по голове.

Следователями Изюмского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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