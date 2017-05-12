В РФ задержали сотрудников трех банков, которые вывели $17 млн под залог бочек с водой

12 мая 2017 г. 16:54
Источник: Левый берег
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Сотрудники Главного управления экономической безопасности и МВД России задержали сотрудников трех коммерческих банков, которые выдавали заведомо невозвратные кредиты под залог бочек с водой.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанные в период с 2014 по 2015 годы организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым "техническим заемщикам", на общую сумму около миллирда рублей ($17 млн). В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.

Сотрудники полиции изъяли финансовую документацию, печати юридических лиц и другие предметы и документы. В отношении четверых сотрудников банков завели дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Подозреваемых арестовали.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что объем средств, выведенных из России за рубеж в ходе сомнительных операций, в 2016 году, по предварительной оценке, сократился в 2,5 раза - до 190 млрд рублей. В 2015 году сумма нелегального вывода денег составила около 500 млрд рублей. 

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