В России гомеопатию признали лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) признала лечение гомеопатией антинаучным, а гомеопатические препараты - опасными для здоровья.

Об этом говорится в меморандуме РАН "О лженаучности гомеопатии", передает "Радио Свобода".

"Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований", - говорится с документе.

Принципы гомеопатии называются "умозрительными" догмами.

"Эффективность большинства гомеопатических методов никогда не была доказана, а проводившиеся испытания препаратов не выявляли различий между лекарством и плацебо", - отмечается в документе.

Комиссия рекомендует министерству здравоохранения изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник. Врачей просит информировать пациентов о неэффективности гомеопатии. В российском Минздраве заявили, что рассмотрят предложения после того, как получат документ.