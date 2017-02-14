 

В России к 92-летней женщине приехал катафалк вместо "скорой"

14 февраля 2017 г. 10:14
Источник: Левый берег
170 просмотров

В российском Саратове на экстренный вызов службы "скорой помощи" к пожилому женщине раньше всех приехала похоронная команда. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации, информирует Газета.RU.

Согласно сообщению, в конце января житель Саратова позвонил по каналу связи 112, попросил связать его со станцией скорой помощи и сказал, что его 92-летняя бабушка почувствовала себя плохо, и нужно прислать бригаду медиков. По словам мужчины, к дому прибыл катафалк похоронной компании, а лишь спустя 40 минут - реанимобиль.

Медики саратовской станции "скорой помощи" отрицают, что причастны к тому, что к 92-летней женщине после вызова "скорой" раньше врачей приехал катафалк, передает РИА Новости. Руководство городской станции скорой помощи для выяснения обстоятельств инцидента обратилось в правоохранительные органы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.