В России к 92-летней женщине приехал катафалк вместо "скорой"

В российском Саратове на экстренный вызов службы "скорой помощи" к пожилому женщине раньше всех приехала похоронная команда. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации, информирует Газета.RU.

Согласно сообщению, в конце января житель Саратова позвонил по каналу связи 112, попросил связать его со станцией скорой помощи и сказал, что его 92-летняя бабушка почувствовала себя плохо, и нужно прислать бригаду медиков. По словам мужчины, к дому прибыл катафалк похоронной компании, а лишь спустя 40 минут - реанимобиль.

Медики саратовской станции "скорой помощи" отрицают, что причастны к тому, что к 92-летней женщине после вызова "скорой" раньше врачей приехал катафалк, передает РИА Новости. Руководство городской станции скорой помощи для выяснения обстоятельств инцидента обратилось в правоохранительные органы.