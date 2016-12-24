В российских самолетах Superjet нашли дефект

Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе Аэрофлота, из-за дефекта "проушин верхних и нижних поясов – установочных узлов стабилизатора". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"С точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам, дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее, Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект", – сказал собеседник.

По его словам, со всеми компаниями-эксплуатантами начаты работы по осмотру лайнеров.

"В ближайшее время проверка всех самолетов будет завершена и реальные дефекты, если таковые найдутся, будут устраняться", – заверил источник.

Другой источник сообщил, что 22 декабря Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией ИрАэро. Факт выявления дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ" подтвердился, при этом утверждалось, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации".

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