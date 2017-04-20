 

В российской глубинке пьяный мужчина без прав угнал машину ради поездки на похороны кота

20 апреля 2017 г. 16:28
Источник: УНИАН
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В Тюмени (РФ) сотрудники ГИБДД задержали 34-летнего жителя Нефтеюганска, угнавшего в Тюмени автомобиль, чтобы съездить в Тобольск и похоронить кота.

Об этом сообщает агентство «Тюменская линия». Угон ВАЗ-2115 произошел 19 апреля в микрорайоне Войновка. Водитель оставил открытой заведенную машину и зашел в аптеку.

Этим воспользовался угонщик, сев в автомобиль и уехав. Похищенная легковушка утром 20 апреля попала в поле зрения камер фотовидеонаблюдения на въезде в Тюмень. Ориентировку об этом передали всем постам.

 

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