В Ровенской области старатели янтаря повредили железнодорожные пути

С приходом весны в Полесье открылся сезон янтаря. И уже начались существенные инциденты. В Ровенской области старатели повредили железнодорожные пути. Об этом сообщается в сюжете "Подробностей".

Возле карьера госпредприятия "Бурштын Украины" кипит работа. Правоохранители говорят о четырех десятках, местные - о сотне мотопомп. Двадцать бойцов спецназначения пытались утихомирить старателей.

"В урочище Кресты недалеко от Клесов неизвестные с помощью 15 мотопомп добывают янтарь-сырец. Въезд в урочище был заблокирован группой неизвестных лиц в количестве около 120, которые вели себя вызывающе и агрессивно по отношению к сотрудникам полиции", - говорит Сергей Смаглюк, начальник Сарненского отдела ГУНП в Ровенской области.

В отношении некоторых старателей за сопротивление полиции открыли уголовное производство. А вот у сотрудников "Укрзализныци" свои печали. Старатели возле того же карьера повредили железнодорожные пути. Над полотном и под ним - пустили пожарные шланги, чтобы откачивать воду.

По информации источников, сейчас самая массовая добыча янтаря сосредоточена именно в Клесове Ривненской области и в Обыще Житомирской области. Гудят моторы и в других районах. Но работу все еще не организовали. То есть, старатели должны будут платить определенную сумму за право добывать камни. Запустить подобную программу планируют с середины марта. В полиции такой вариант не подтверждают и не отрицают.

"Я же с вами оперативной информацией поделиться не могу. Мы готовимся к приему оперштаба и борьбы с незаконной добычей", - говорит Сергей Смаглюк, начальник Сарненского отдела ГУНП в Ривненской области.

В Сарнах все еще ждут усиления сил оперштаба. Пока же в нем всего 20 бойцов спецподразделений.