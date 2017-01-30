В Румынии снова начались протесты против помилования преступников

В столице Румынии Бухаресте и других крупных городах страны десятки тысяч человек вышли на улицы на новую акцию протеста против планов правительства внести изменения в уголовный кодекс. Об этом сообщает ABC News.

Кабинет министров Румынии планирует декриминализировать ряд преступлений, в первую очередь связанных с коррупцией, и амнистировать 2700 человек, которые сидят в тюрьме по этим статьям. Правительство Румынии подготовило экстренные постановления, согласно которым помилованию подлежат заключенные, приговоренные к пяти годам тюремного заключения (но не более), а также беременные женщины и женщины, у которых дома остались несовершеннолетние дети.

Кроме этого, предлагается снять судимость с осужденных к условным тюремным срокам.

Согласно второму документу, если нанесенный госчиновником ущерб государству не превышает сумму в 50 тысч евро, то уголовное дело о коррупции не может быть заведено. Поэтому под декриминализацию может попасть и лидер правящей социал-демократической партии - коррупционное дело многолетней давности не позволило ему занять кресло премьер-министра.

В правительстве заявляют, что подобные шаги необходимы для решения острейшей проблемы перенаселенности румынских тюрем.