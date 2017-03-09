 

В сельском хозяйстве женщины эффективней мужчин на 30% - ФАО

09 марта 2017 г. 11:02
Источник: ЛІГА.net
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Если женщины-фермеры получают равный с мужчинами доступ к ресурсам, производительность сельского хозяйства повышается на 20-30%. К такому выводу пришли эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает AgroPortal.

Несмотря на то, что доля женщин, занятых в сельском хозяйстве, в глобальном масштабе составляет 43%, зачастую их труд квалифицируется как неоплачиваемый труд членов семьи. Вклад женщин остается непризнанным, а сами они не имеют доступа к сельским услугам, которыми пользуются их коллеги-мужчины, утверждает ФАО.

В данный момент ФАО активно реализует проект по обеспечению равного доступа женщин к сельским услугам, включая набор персонала и организацию услуг по распространению сельскохозяйственных знаний с учетом гендерных факторов.

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