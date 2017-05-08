В сети набирает обороты скандал из-за билетов на Евровидение на русском языке

08 мая 2017 г. 14:20
Источник: Страна
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Генеральный директор дворца "Украина" Роман Недзельский опубликовал фото билетов на международный конкурс "Евровидение", напечатанных на русском языке, которые вызвали нешуточную дискуссию в Facebook.

"Евровидение 2017 проходит в "Лужниках" или все-таки в Украине, в Киеве?" - задается вопросом Недзельский.

"Иностранцам тяжело понять, просят пояснить, почему билеты на "Евровидение" - на русском языке", - пишет в своем Twitter журналист Богдан Кутепов.

При этом многие пользователи сети отмечают, что это электронные билеты. И при покупке заказчик сам определил на каком языке осуществлять заказ. Поэтому никто не виноват, что многие выбрали русский вариант билета.

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