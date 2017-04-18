 

В Сети опубликовали видео, как побережье Сочи залило фекалиями

18 апреля 2017 г. 12:59
Источник: ТСН
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Сочинцы в Сети массово обсуждают видео, на котором видно, как посреди белого дня в реку, в самом центре города, местное коммунальное предприятие сбрасывает отходы из санузлов.

Отмечается, что это уже не первый случай, связанный с загрязнением популярного курорта канализационными отходами, передает "Ридус".

Незадолго до этого, 12 апреля, был еще один скандал, когда в сочинскую реку Псахе кто-то слил много канализационных стоков.

По этому поводу, местная администрация даже учредила специальную комиссию, которая расследовала обстоятельства. Сейчас основной версией считается подрывная деятельность "черных ассенизаторов", уже не раз сливали фекалии в один из котлованов. В итоге, после длительных сливов, котлован переполнился, и стоки пошли в русло реки Псахе, по которым вышли в акваторию Черного моря.

Не успели сочинцы оправиться от этого скандала, как в Сети было опубликовано еще одно видео, на котором снова сливают фекалии в русло основной реки города.

Кроме того, появились фотографии акватории Морпорта, сделанные из дрона. На них четко видно пятно субстанции, которое расползается по воде.

Видео: 

Фекальные стоки в реке Сочи

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