В Сети опубликовали видео, как побережье Сочи залило фекалиями

Сочинцы в Сети массово обсуждают видео, на котором видно, как посреди белого дня в реку, в самом центре города, местное коммунальное предприятие сбрасывает отходы из санузлов.

Отмечается, что это уже не первый случай, связанный с загрязнением популярного курорта канализационными отходами, передает "Ридус".

Незадолго до этого, 12 апреля, был еще один скандал, когда в сочинскую реку Псахе кто-то слил много канализационных стоков.

По этому поводу, местная администрация даже учредила специальную комиссию, которая расследовала обстоятельства. Сейчас основной версией считается подрывная деятельность "черных ассенизаторов", уже не раз сливали фекалии в один из котлованов. В итоге, после длительных сливов, котлован переполнился, и стоки пошли в русло реки Псахе, по которым вышли в акваторию Черного моря.

Не успели сочинцы оправиться от этого скандала, как в Сети было опубликовано еще одно видео, на котором снова сливают фекалии в русло основной реки города.

Кроме того, появились фотографии акватории Морпорта, сделанные из дрона. На них четко видно пятно субстанции, которое расползается по воде.