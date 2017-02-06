 

В сети показали эвакуацию арктической станции из-за трещины на льду

06 февраля 2017 г. 14:50
Источник: Украинские новости
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Британская антарктическая научная станция "Хэлей-6" была эвакуирована после того, как на ледовом панцире, где она располагалась, образовалась трещина длиной в сорок километров, сообщает Dailymail.co.uk.

"Антарктическая научно-исследовательская база, которая впервые обнаружила дыру в озоновом слое Земли, была перемещена в драматической спасательной миссии, чтобы не допустить ее падения в огромную ледяную пропасть", - сказано в сообщении.

Ее перетащили на 14 миль вдоль з Ледяного шельфа Бранта. Однако, к завершению этой миссии, вблизи станции опять была замечена новая, быстрорастущая трещина. В этой связи было принято решение эвакуировать абсолютно весь персонал станции. Все исследователи должны будут покинуть ее к марту этого года. Они смогут вернуться туда не раньше ноября 2017 года.

 

Видео: 

Halley VI Research Station Research Station/Британская станция скользит по Антарктике

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