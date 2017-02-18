 

В Сети выпустили деловой журнал, посвященный мемам

18 февраля 2017 г. 11:14
Источник: Новое Время
11 просмотров

Пользователи Reddit выпустили журнал Meme Insider, посвященный мемам.

Как сообщается на сайте журнала, идея была реализована посетителями раздела под названием Meme Economy, которые также являются создателями биржи мемов. По стилистике журнал напоминает издание Business Insider и призван освещать экономическую составляющую вирусных картинок, которые юзеры оценивают на ненастоящей бирже.

Издание отмечает, что журнал получился на удивление аполитичным. К примеру, в статье про лягушонка Пепе рассказывается о долговечности мема, но ни разу не упоминается о его якобы фашистской направленности.

В журнале также можно найти интервью с Кеннетом Боуном, который очаровал интернет своей непринужденностью во время разговора с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон во время дебатов в октябре 2016 года.

На страницах размещена ненастоящая реклама, а журнал выпускается в интернете силами энтузиастов. В данный момент доступен уже второй выпуск.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.