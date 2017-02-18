В Сети выпустили деловой журнал, посвященный мемам

Пользователи Reddit выпустили журнал Meme Insider, посвященный мемам.

Как сообщается на сайте журнала, идея была реализована посетителями раздела под названием Meme Economy, которые также являются создателями биржи мемов. По стилистике журнал напоминает издание Business Insider и призван освещать экономическую составляющую вирусных картинок, которые юзеры оценивают на ненастоящей бирже.

Издание отмечает, что журнал получился на удивление аполитичным. К примеру, в статье про лягушонка Пепе рассказывается о долговечности мема, но ни разу не упоминается о его якобы фашистской направленности.

В журнале также можно найти интервью с Кеннетом Боуном, который очаровал интернет своей непринужденностью во время разговора с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон во время дебатов в октябре 2016 года.

На страницах размещена ненастоящая реклама, а журнал выпускается в интернете силами энтузиастов. В данный момент доступен уже второй выпуск.