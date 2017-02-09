В школах с преподаванием на языках нацменьшинств хотят увеличить количество уроков украинского

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что важно увеличить количество часов на изучение украинского языка в школах с языком обучения национальных меньшинств.

Об этом она сказала во время встречи с посолом Республики Болгария в Украине Красимиром Неделчевом Минчевом сегодня, 9 февраля, передает пресс-служба МОН.

По словам Гриневич, от этого зависит обеспечение права детей на получение высшего образования в Украине.

"Сейчас в Украине наиболее демократичное отношение к организации обучения на языках нацменьшинств в Европе. В результате мы получили ситуацию, когда ученики этих школ не знают украинского языка, не могут вступать в высших учебных заведений Украины, ведь успешные результаты ВНО с украинского языка и литературы является обязательным требованием для вступления", – отметила министр.

В свою очередь, школы с болгарским языком преподавания нововведения почти не коснется, ведь в большинстве из них обучение осуществляется по специальным учебным планам, которые были утверждены МОН на просьбу болгарского меньшинства. В частности, там уже увеличен объем и изменены подходы к преподаванию украинского языка.

"Болгарская община является не просто лояльной, а полностью ощущает себя гражданами Украины. Я выражаю их беспокойство, ведь несмотря на все для них важно сохранить свой язык и национальную идентичность. Мы надеемся, что изменения языкового законодательства не лишат их такого права", – подчеркнул посол Болгарии.

Он также добавил, что Болгария профинансировала установление лингвистических кабинетов для изучения иностранных языков в нескольких школах, что, в частности, изучают болгарский как иностранный.

"Сейчас 47 украинских вузов имеют партнерские отношения с 45 болгарскими ВУЗами – это и совместные проекты, и программы двойных дипломов. Такое сотрудничество является очень важным, ведь способствует расширению кругозора и улучшению качества образования каждого из государств", – прокомментировала Гриневич.