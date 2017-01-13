В следующем году Украина станет участником международного исследования качества образования PISA - Сидоренко

Как сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, в международном исследовании PISA в 2018 году будут участвовать около 80 стран мира, в том числе Украина.

Это исследование проводится раз в три года, начиная с 2000 года, сообщили в центре, в нем участвуют 15-летние ученики школ. Это тестирование, говорят в центре регионального оценивания, покажет насколько школьники могут использовать собственные знания и навыки, полученные в школе, когда столкнутся с жизненными трудностями, в которых эти знания станут необходимы.

В мае 2017 года в Украине пройдет пилотное исследование, участие в тестировании примут школьники 2002 года рождения, в 2018-м - это будут ученики школ, родившиеся в 2003 году.