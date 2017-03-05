 

В Сомали из-за засухи умерли более 100 человек за двое суток

05 марта 2017 г. 13:09
Источник: Левый Берег
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За последние двое суток в Сомали более 110 человек умерли из-за того, что в регионе страны наблюдается сильнейшая засуха.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Хасана Али Хайре.

По словам сомалийского премьер-министра, сильнее всего последствия засухи наблюдаются в районе Бай. Из-за отсутствия дождей на фермах сложилась сложная ситуация - гибнет домашний скот, а выращивание овощей и фруктов невозможно. Из-за этого многие в пострадавшем от засухи районе Сомали умерли от голода.

Премьер-министр страны Хасан Али Хайре обратился к гражданам Сомали с просьбой помочь нуждающимся и спасти умирающих. "Правительство будет делать все возможное", - заявил Али Хайре.

В феврале детское агентство ЮНИСЕФ при ООН предупредило об угрозе голода для 270 тыс. сомалийских детей. В 2011 году от голода в этой стране умерли 260 тыс. человек. Кроме того, страна переживает неспокойное время из-за постоянной угрозы со стороны террористической организации "Аль-Каида".

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