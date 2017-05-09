В США фирма, созданная украинцами, получила рекордные 110 миллионов долларов инвестиций

09 мая 2017 г. 17:03
Источник: Факты
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Молодая компания Grammarly, которую создали в США украинцы Алексей Шевченко, Максим Литвинов и Дмитрий Лидер, получила рекордную сумму среди стартапов, основанных нашими соотечественниками, — 110 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фирма создала компьютерную программу для проверки грамотности и стилистики англоязычных текстов. Ее изюминка — в том, что она не только замечает ошибки, но и помогает правильно выстроить предложения.
Сервисом Grammarly уже пользуются миллионы людей.

Инвестицию фирме предоставили на дальнейшее развития программы. Фирма Grammarly зарегистрирована с США, у нее есть офис в Киеве.

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