 

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

28 января 2017 г. 11:00
Источник: Корреспондент
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В США проведут испытания лазерного оружия, которое сможет ослеплять и даже уничтожать корабли противника, сообщает The Daily Mail.
Так, переход на такое оружие должен произойти в течение года. Главное преимущество этой разработки в том, что, помимо уничтожения противника, она сможет сделать его беззащитным, отключив все корабельные системы.

Сообщается, что испытания нового лазерного оружия пройдут уже в ближайшее время. Задержка объясняется тем, что США придется переоборудовать часть своих кораблей, которые не приспособлены обеспечивать таким количеством энергии новый "Суперлазер".
Отметим, в 2014 году американский флот уже демонстрировал применение лазерного оружия мощностью в 30 кВат. Такое оружие уже было способно зажигать емкости с горючим на расстоянии.

Видео: 

US Navy shows off Laser Weapon System whilst in Arabian Gulf

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