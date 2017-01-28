В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

В США проведут испытания лазерного оружия, которое сможет ослеплять и даже уничтожать корабли противника, сообщает The Daily Mail.

Так, переход на такое оружие должен произойти в течение года. Главное преимущество этой разработки в том, что, помимо уничтожения противника, она сможет сделать его беззащитным, отключив все корабельные системы.

Сообщается, что испытания нового лазерного оружия пройдут уже в ближайшее время. Задержка объясняется тем, что США придется переоборудовать часть своих кораблей, которые не приспособлены обеспечивать таким количеством энергии новый "Суперлазер".

Отметим, в 2014 году американский флот уже демонстрировал применение лазерного оружия мощностью в 30 кВат. Такое оружие уже было способно зажигать емкости с горючим на расстоянии.