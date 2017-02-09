В США опубликовали письмо вероятного организатора терактов 9/11, адресованное Обаме

Предполагаемый организатор серии терактов в США 11 сентября 2001 года Халид Шейх Моххамед написал письмо бывшему президенту Бараку Обаме, в котором говорилось о том, что Америка долгое время провоцировала боевиков к теракту 9/11 "своей внешней политикой, которая убивала невинных людей по всему миру". Об этом сообщает издание MiamiHerald.

"Это не мы начали войну 11 сентября. Это вы и ваши диктаторы начали ее на нашей земле", - отмечает Халид Шейх Моххамед в 18-страничном письме к Бараку Обаме, которого он называл "головой змеи" и президентом "страны угнетения и тирании".

Вероятный организатор перечислил в письме американские международные операции, во время которых погибло много мирных людей. В частности в Хиросиме, Вьетнаме, Ираке, Иране и тому подобное. Этим он "оправдывал нападение 9/11", во время которого погибло около 3 тысяч человек.

Письмо было написано в январе 2015 года, однако его доставили уже после того, как Обама покинул свой пост. Это произошло из-за того, что военный судья в тюрьме Гуантанамо, в которой находится Моххамед, долгое время проверял письмо и приказал отправить его только недавно.

Предполагаемый организатор терактов добавил к письму также 50 страниц своей рукописи "Правда о смерти".

Моххамед отметил, что он "не боится ни смертного приговора, ни жизни в тюремной камере".

"Если вы (власти США - ред) осудите меня до смерти, я буду еще счастливее, потому что встречу Аллаха и пророков, и буду видеть моих лучших друзей, которых вы убили несправедливо по всему миру", - говорит он в письме.

Халид Шейх Мохаммед, по версии властей США, организатор террористического акта 11 сентября 2001. Мохаммед был задержан 27 февраля 2003 года в ходе совместной операции американских спецслужб и полиции Пакистана. Сам Мохаммед в интервью корреспонденту телекомпании "Аль-Джазира" в сентябре 2002 года назвал себя главой военного совета "Аль-Каиды". В мае 2012 года на базе Гуантанамо начался суд над Халидом Шейхом Мохаммедом, которого США считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года.