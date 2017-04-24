В США провели успешные клинические испытания вакцины от рака

24 апреля 2017 г. 8:41
Источник: Новое время
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Ученые из института рака в Бостоне представили результаты новой разновидности терапии рака.

Их персонализированная вакцина предотвратила ранний рецидив у 12 пациентов с раком кожи, а также повысила иммунитет этих пациентов, пишет Science Alert.

Рак проявляется во многих различных формах, и зачастую пациентам приходится переносить несколько видов лечения, прежде чем будет найден тот, который эффективен против их конкретной формы рака. Если такой процесс займет много времени, последствия могут быть фатальными.

Особенность новой терапии заключается в том, что вакцина была специфичной для каждого пациента. Иными словами, каждая вакцина была нацелена на конкретные раковые клетки. Каждая из этих вакцин содержат неоантигены, которые являются мутантными белками, специфичными к опухоли конкретного пациента.

Как только иммунная система пациента получает дозу неоантигенов, она может активировать Т-клетки пациента, чтобы атаковать раковые клетки.

"Хотя эти результаты носят многообещающий характер, методы лечения являются относительно новыми и требуют гораздо больше клинических испытаний", – подчеркнула руководитель исследования Кэтрин Ву.

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