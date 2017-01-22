В США создана первая передвижная мини-АЭС

Если она успешно пройдет испытания, то, возможно, к 2026 году уже будет использоваться, сообщается на сайте компании-разработчика.

Новая АЭС способна вырабатывать 50 МВт, этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством тысячи домов. Она работает по тому же принципу, что и обычные АЭС, но вместо выстраивания отдельного здания модульный реактор будут доставлять к месту назначения и подключать к электросети.

Также вместо обычного замкнутого контура охлаждения, который может выйти из строя, в новой АЭС используется естественная конвекция. Для выработки электричества предполагается использовать «батареи» из нескольких станций. Это поможет избежать серьезных проблем: в случае отказа одной из них остальные возьмут ее функции на себя.