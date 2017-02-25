 

В США сына Мохаммеда Али задержали за ислам - СМИ

25 февраля 2017 г. 11:14
Источник: Корреспондент
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Мохаммеда Али-младшего несколько часов доправшивали сотрудники иммиграционных служб США. Инцидент с сыном легендарного боксера произошел в международном аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом пишет The Hill.

По информации издания, Али-младший вместе со своей матерью прибыл в аэропорт Флориды из Ямайки 7 февраля. После положительного ответа на вопрос, является ли он мусульманином, мужчине пришлось в течение двух часов беседовать с сотрудниками иммиграционных служб. В частности, его спрашивали о месте рождения и происхождении.

"Для семьи Али совершенно очевидно, что это непосредственно связано с усилиями Дональда Трампа выдворить мусульман из США", - заявил адвокат Крис Мансини.

Отмечается, что Али-младший является мусульманином, он родился в Филадельфии и имеет американский паспорт.

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