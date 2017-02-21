В Стокгольме произошли массовые беспорядки из-за иммигранта, есть пострадавшие

Вчера вечером в Стокгольме произошли столкновения протестующих с полицейскими. Об этом пишет Expressen.

Поводом для погромов стало задержание мужчины-иммигранта, которого подозревают в краже ювелирных изделий. После этого начались массовые волнения.

В соцсетях пишут о том, что в районе Rinkeby, где произошли столкновения, проживает значительно число иммигрантов

Толпа агрессивно настроенных людей бросала в полицейских камни, крушила витрины магазинов и поджигала автомобили.

Отряд полиции приехал на место происшествия. Участники беспорядков начали забрасывать их камнями. Полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух.

По информации полиции было сожжено около десятка автомобилей. Также пострадали двое человек, один был избит в центре города, второго избили и ограбили на одной из улиц рядом.