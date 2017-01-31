 

В суде не приняли иск общественников об отмене конкурса на "заменителя Ленина"

31 января 2017 г. 11:24
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Дзержинский райсуд не будет рассматривать иск о незаконности конкурса по установке памятного знака на площади свободы.

Об этом сообщил юрист Антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

Напомним, в 2016 году горсовет объявил конкурс на установку памятного знака на месте.  Где стоят памятник Ленину на площади Свободы.
По  мнению активистов и представителей архитектурной общественности города конкурс проводится в спешке с большим количеством процессуальных нарушений представленные на нем проекты могут испортить ансамбль площади.

Поэтому активисты решили через  суд  оспорить само проведение конкурса, что бы в последствии собрать  международный конкурс. Однако, Дзержинский райсуд Харькова не принял к рассмотрению  иск общественников по формальной причине. Дело в том, что истцы проплатили судебный сбор через судебный портал Украины,  но в суде заявили, что их внутренняя программа деловодства не видит проплаты и без подтверждения приступить к рассмотрению они не могут.
 

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