В суде не приняли иск общественников об отмене конкурса на "заменителя Ленина"

Дзержинский райсуд не будет рассматривать иск о незаконности конкурса по установке памятного знака на площади свободы.

Об этом сообщил юрист Антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

Напомним, в 2016 году горсовет объявил конкурс на установку памятного знака на месте. Где стоят памятник Ленину на площади Свободы.

По мнению активистов и представителей архитектурной общественности города конкурс проводится в спешке с большим количеством процессуальных нарушений представленные на нем проекты могут испортить ансамбль площади.

Поэтому активисты решили через суд оспорить само проведение конкурса, что бы в последствии собрать международный конкурс. Однако, Дзержинский райсуд Харькова не принял к рассмотрению иск общественников по формальной причине. Дело в том, что истцы проплатили судебный сбор через судебный портал Украины, но в суде заявили, что их внутренняя программа деловодства не видит проплаты и без подтверждения приступить к рассмотрению они не могут.

