В Торецке по факту аварии на шахте полиция открыла уголовное производство

В Торецке Донецкой области вчера на одном из участков шахты "Центральная" произошел выброс угольной пыли, в результате чего 1 шахтер погиб. По данному факту полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Инцидент произошел на горизонте 1146 метров участка №95, в то время в шахте находились трое мужчин. Двум шахтерам после выброса пыли удалось спастись, а один был заблокирован. После проведения горноспасательных работ в 22 часов на поверхность был поднят труп последнего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.