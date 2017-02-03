В третий раз все сначала. Дело Штепы передали Коминтерновскому суду

Сегодня Штепа - без обычного усиленного конвоя, в сопровождении лишь полицейских. Предварительное заседание по ее делу проводится уже с новыми судьями в Коминтерновском районном суде. После нескольких попыток найти судей для Штепы путем электронного распределения в Червонозаводском суде, в Апелляции решили сменить подсудность. Именно это и становится основанием для защиты высказать недоверие представителям гособвинения. Адвокаты один за другим заявляют ходатайства об отводе прокуроров.

Александр Тананакин, адвокат Н. Штепы:

Мы считаем, что эти представители прокуратуры заинтересованы лично в рассмотрении этого дела, осуществляя давление на суд, как и на Червонозаводской, так и на Апелляционный, так и на Коминтерновский.

Следующими, кому не стоит доверять, адвокаты вместе с подзащитной считают судей. По их мнению данная коллегия была выбрана с нарушением закона. Правда, оснований для того, чтоб удовлетворить хотя бы одно из них служители Фемиды не видят. В свою очередь представители прокуратуры уверяют - никакого давления или влияния как на предыдущий состав суда так и на нынешний не оказывали. Уверены: такое количество обращений к суду связано только с одним - попыткой затянуть заседание. Сегодня должны были рассматривать вопрос о мере пресечения Штепе. О ее продлении прокурор Елена Кравченко заявила в суде.

Елена Кравченко, представитель гособвинения:

Відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального кодексу передбачено до спливу строку дії запобіжного заходу ухвали попередньої суду вирішити питання щодо продовження запобіжного заходу. Тому нами було заявлене таке клопотання.

Для того, чтоб ознакомиться с ним, защита попросила у суда перерыв на 3 часа. Рассматривать вопрос о содержании Штепы под стражей суд должен был уже поздно вечером.