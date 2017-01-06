 

В Украине начала работать упрощенная регистрация иностранных лекарств

06 января 2017 г. 11:48
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Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало соответствующий Приказ Минздрава, благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут попасть в оборот в Украине за 17 дней.

Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.
Как отмечается, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч.

Ранее процедура длилась 1-2 года, и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограничены в выборе лекарств.

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