В Украине начали выдавать международные водительские удостоверения

Территориальные сервисные центры МВД Украины с 9 февраля впервые начали выдавать международные удостоверения водителя. Получить международное удостоверение можно при наличии национального удостоверения водителя, при этом национальное удостоверение не изымается. Международное удостоверение водителя выдается на месте, без сдачи экзаменов сроком на 3 года. Стоимость услуги составит – 34 грн 16 коп.

По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Такое удостоверение важно для граждан Украины, которые работают за рубежом или временно проживают за пределами Украины, а также для тех, кто собирается путешествовать автотранспортом. Благодаря нему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами. Получение международного удостоверения водителя позволит управлять транспортными средствами на территории тех стран, которые присоединились к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года – это значительно расширяет географию.

Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Международное удостоверение водителя – это новая услуга сервисных центров МВД, которая ранее не была доступна в МРЭО.