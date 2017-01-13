 

В Украине объявили штормовое предупреждение

13 января 2017 г. 11:29
Источник: УНИАН
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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"13 января на дорогах страны гололедица. Ночью в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с; днем на Закарпатье сильные осадки", - говорится в сообщении.

На Киевщине 13 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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