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06 февраля 2017 г. 13:17
Источник: Новое Время
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В понедельник, 6 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"6 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0.2 - 0.7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8 часов 4 февраля, разрушение ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительными подъемами уровней воды на 0,5 - 1,0 м без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

7 февраля в связи с формированием паводка на реке Днестре на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 1,0 м, ледоход, возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 1 - 2 м, без угрозы негативных последствий.

В горах Закарпатской области 6 февраля сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Также в Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

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