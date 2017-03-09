Сегодня состоится празднование 203 годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко. Ежегодно в Украине отмечают "Шевченковские дни" 9 и 10 марта, которые попадают на годовщины рождения и смерти поэта.

Во время празднования пройдет церемония вручения ежегодной Шевченковской премии, которую вручают за заслуги в сферах культуры и искусства, публицистики и журналистики. Вручение состоится в Национальном музее Тараса Шевченка.

В этом году празднование годовщины рождения Шевченко может последний раз попасть на будний день. Украинский институт национально памяти предлагает сделать 9 марта государственным праздником, отменив выходной 8 марта.