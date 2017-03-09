 

В Украине перекрыт крупный канал контрабанды стрелкового оружия

09 марта 2017 г. 13:21
Источник: 112.UA
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Крупный канал контрабанды в Украину огнестрельного оружия и боеприпасов обнаружен и перекрыт силами СБУ, сообщает пресс-служба ведомства. Как оказалось, трое злоумышленников, жители Киева и Харьковской области, заказывали комплектующие к стрелковому оружию в странах Западной Европы и США. Затем они лично собирали оружие и продавали. Запчасти к оружию поступали в Украину по почте либо курьерами в обход таможни. В Украине дельцы подыскивали покупателей через специализированные форумы в Интернете.

В течение января-февраля сотрудники СБУ фиксировали факты незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия членами преступной группы. Во время обысков правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и комплектующих производства ведущих вооруженных предприятий со всего мира. Образцы огнестрельного оружия находятся на экспертизе.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.

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