В Украине разработали новый гранатомет с дальностью стрельбы до 2 км

10 мая 2017 г. 10:59
Источник: ЛІГА.net
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Госпредприятие КБ Луч на 13-й международной выставке военной техники IDEF-2017 в Стамбуле показало переносной реактивный гранатомет собственного производства. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники, в том числе пусковых установок, РЛС, самолетов на стоянке, автомобилей и прочего, сооружений полевого типа - ДОТ и ДЗОТ, а также живой силы, как на открытом пространстве, так и в укрытиях.

Заявленная разработчиками дальность стрельбы ПРГ составляет от 70 метров до почти двух километров, а дальность прямого выстрела достигает 600 м.

В конструкции применен новый оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает работу стрелка.

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