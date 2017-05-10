В Украине разработали новый гранатомет с дальностью стрельбы до 2 км

Госпредприятие КБ Луч на 13-й международной выставке военной техники IDEF-2017 в Стамбуле показало переносной реактивный гранатомет собственного производства. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники, в том числе пусковых установок, РЛС, самолетов на стоянке, автомобилей и прочего, сооружений полевого типа - ДОТ и ДЗОТ, а также живой силы, как на открытом пространстве, так и в укрытиях.

Заявленная разработчиками дальность стрельбы ПРГ составляет от 70 метров до почти двух километров, а дальность прямого выстрела достигает 600 м.

В конструкции применен новый оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает работу стрелка.