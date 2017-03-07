В Украине с 9 марта ожидается резкое похолодание, - метеоинститут НАН

В Украине ожидается резкое похолодание с 9-10 до 20 марта. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова.

"В ближайшие дни, где-то к 9-10 (марта) и почти до 20 числа мы ожидаем похолодание, резкое похолодание", - сказала Мартазинова.

Температура воздуха может снизится в отдельных областях до -4...-6 градусов ночью, +4...+6 - днем.

Она добавила, что в конце марта ожидается резкое повышение температуры.

Мартазинова прогнозирует среднесуточную температуру +10 градусов (ориентировочно +14-15 градусов днем) в апреле до конца месяца, когда ожидается похолодание.

По ее словам, заморозки возможны только в северных областях.

В мае температура может достигать +25 до +30 градусов днем, +14 градусов ночью в первой половине месяца. К третьей декаде ожидается очень резкое снижение температуры, возможны заморозки ночью.

По словам Мартазиновой, в июне ожидается очень неустойчивая погода.