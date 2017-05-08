В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения

В Украине сегодня, 8 мая, отмечают День памяти и примирения.

Впервые новая традиция чествования жертв Второй мировой войны была начата в 2015 году, и таким образом Украина присоединилась к общеевропейской традиции.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Закон был принят согласно рекомендационной резолюции ООН от 2004 года, которая провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и предложила государствам-членам ООН, кроме празднования своих Дней победы или освобождения, ежегодно отмечать один или два дня как дань памяти всех жертв Второй мировой войны.

Во время празднования Дня памяти и примирения в Киеве и областных центрах возле памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и чествованию памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, устанавливается почетный караул, а также возлагаются венки и цветы.

День памяти и примирения будет отмечаеться ежегодно 8 мая.

С 2014 года символом Дня примирения и Дня победы в Украине стал красный мак. Это международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Отметим, что 8 мая в большинстве европейских стран и в США отмечается День победы во Второй мировой войне (V-E Day, или Victory in Europe Day), поскольку 7 мая был подписан акт капитуляции Германии, а 8 мая он вступил в силу по среднеевропейскому времени.