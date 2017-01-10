В Украине сегодня стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание

В Украине сегодня начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайтах региональных центров. Регистрация продлится с 10 до 31 января.

"Каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля - по украинскому языку и литературе, а 8 апреля – по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).

Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное: стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Как пояснила директор Киевского регионального центра оценивания качества образования Светлана Сакаева, основная аудитория пробного ВНО - учащиеся 11 классов.

"Но, конечно, те, кто давно окончил школу, но планирует поступать в ВУЗ, им нужно ознакомиться с процедурой, то мы также рекомендуем принять участие в пробном ВНО. И 10-классники к нам обращаются с такими вопросами. Возражений нет, те, кто желает, может зарегистрироваться и пройти именно пробное ЗНО. Регистрироваться только в онлайн-режиме и на сайте региональных центров", - отметила она.