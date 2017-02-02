В Украине стартовал процесс постепенного снижения цен на лекарства

В Украине начался процесс постепенного снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, который продлится до апреля 2017 года. Об этом сообщает Урядовый портал.

Как сообщается, снижение стоимости лекарств является одной из составляющих госпрограммы повышения доступности лекарственных средств для граждан. Кроме того, с апреля 2017 года стартует программа возмещения стоимости лекарств.

По данным правительства, с 1 февраля все розничные реализаторы лекарственных средств указанных групп снизили их цену на 15-30%. Следующий этап снижения цен на указанные лекарства состоится в марте.