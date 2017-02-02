 

В Украине стартовал процесс постепенного снижения цен на лекарства

02 февраля 2017 г. 16:12
Источник: РБК-Украина
83 просмотра

В Украине начался процесс постепенного снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, который продлится до апреля 2017 года. Об этом сообщает Урядовый портал.

Как сообщается, снижение стоимости лекарств является одной из составляющих госпрограммы повышения доступности лекарственных средств для граждан. Кроме того, с апреля 2017 года стартует программа возмещения стоимости лекарств.

По данным правительства, с 1 февраля все розничные реализаторы лекарственных средств указанных групп снизили их цену на 15-30%. Следующий этап снижения цен на указанные лекарства состоится в марте.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.