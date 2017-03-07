В Украине уровень безработицы среди женщин в 2016 г. был выше, чем среди мужчин, и составил 52,8% (671,4 тыс. человек). Об этом сообщил и. о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, в прошлом году работу получили 746 тыс. человек, из них 337 тыс. женщин а также 409 тыс. мужчин.

"Среди трудоустроенных женщин, каждая пятая получила работу в торговле и ремонте; 16,3% - в сельском хозяйстве; 15,2% - в перерабатывающей промышленности; 8,1% - в сфере государственного управления и обороны. Всего в прошлом году было трудоустроено 746 тыс. человек. Средний возраст лиц, которые имели статус безработного, составил - 40 лет, как среди женщин, так и среди мужчин", - заявил Ярошенко.

В то же время профориентационные услуги в прошлом году получили 636,7 тыс. безработных женщин и 578,1 тыс. мужчин.